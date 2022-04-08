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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada yaralanan 4 kişiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 10:13
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı

    Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde yağışlı havanın beraberinde getirdiği kazada M.P. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

    4 kişi yaralandı

    Kazada sürücü M.P. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.Ö., Y.Ö. ve Ö.Y., yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Sıkıştıkları araçtan çıkarıldılar

    Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ö.Y. isimli şahsın tedavisi olay yerinde yapıldı.

    Diğer yaralılar ise ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Vatandaşlar, yerde ambulans bekleyen bir yaralıyı, muşamba ve çarşaf yardımıyla sağanak yağmurdan korumaya çalıştı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı ViDEO

    3 kişinin durumu ağır

    Hastanede tedaviye alınan M.P., İ.Ö. ve Y.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kaza sonrası İstanbul istikametindeki trafik ise 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı.

    Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal akışına döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda otomobil bariyerlere çarptı #1

    Kuzey Marmara Otoyolu nda otomobil bariyerlere çarptı #2

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