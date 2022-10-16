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- Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı
Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı
- 16.10.2022 - 14:23
- Güncelleme : 16.10.2022 - 14:36
Kaza yapan kadın sürücüyü itfaiye personelleri sakinleştirdi...
İstanbul'da etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.
Eşini havalimanına bırakan Selda S., Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Çayırlık alana uçtu
Kontrolden çıkan araç, otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak çayırlık alana savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı VİDEO
Korku dolu anlar yaşadı
Ekipler kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada araç içerisinde sıkışan kadın, korku dolu anlar yaşadı.
İtfaiye eri sakinleştirdi
İHA'nın aktarımına göre; kendisini sakinleştirmek isteyen itfaiye eri, araç içerisinde girerek Selda S.'nin elini tutup sakinleştirmeye çalıştı.
Ardından araçtan kurtarılan kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.