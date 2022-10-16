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    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı

    Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Selda S., bariyerlere aşarak çayırlık alana uçtu. Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadının elinden tutarak sakinleştirdi.
    • 16.10.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 14:36
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    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı

    Kaza yapan kadın sürücüyü itfaiye personelleri sakinleştirdi...

    İstanbul'da etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

    Eşini havalimanına bırakan Selda S., Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Çayırlık alana uçtu

    Kontrolden çıkan araç, otoyol kenarındaki bariyerleri aşarak çayırlık alana savruldu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı VİDEO

    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı #1

    Korku dolu anlar yaşadı

    Ekipler kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada araç içerisinde sıkışan kadın, korku dolu anlar yaşadı.

    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı #2

    İtfaiye eri sakinleştirdi

    İHA'nın aktarımına göre; kendisini sakinleştirmek isteyen itfaiye eri, araç içerisinde girerek Selda S.'nin elini tutup sakinleştirmeye çalıştı.

    Ardından araçtan kurtarılan kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kuzey Marmara otoyolunda seyir halindeki sürücü kaza yaptı #3


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