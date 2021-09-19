Tekstil ürünü taşıyan tır, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Aracı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halinde olan Furkan Kural idaresindeki tekstil ürünü yüklü tır, Çekmeköy mevkisinde motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden tır şoförü Kural, aracını yolun sağına çekerek yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Tır şoförünün ilk müdahalesinin ardından, aracı saran alevler bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla tamamen söndürüldü.

Tır tamamen kül olurken, içindeki malzemelerin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

“FRANSA’YA TEKSTİL ÜRÜNÜ GÖTÜRÜYORDUM”

Olaya yönelik açıklama yapan tır şoförü Kural, "Fransa'ya tekstil ürünü götürüyordum. Araç, motor kısmından alev aldı. Aşağı indim yangın tüpleriyle müdahale ettim. Daha sonra itfaiyeye haber verdim. Ekipler yangına müdahale etti.” sözlerini kaydetti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tekstil ürünü yüklü tır alev alev yandı VİDEO



TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Yangın, bölgedeki trafiğin aksamasına neden oldu. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yolda trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.