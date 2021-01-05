Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Edirne İstikametinde meydana gelen kazada, İbrahim Y., yönetimindeki 64 NB 286 plakalı demir yüklü tır, Edirne istikametinde seyir halinde iken henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan tır yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kaza sonrası tır sürücüsü İbrahim Y., kendi imkanları ile tırdan çıktı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü İbrahim Y.,’e ayakta müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi İZLE



TIRIN KASASINDAKİ DEMİRLER YOLA SAVRULDU

Sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunda trafik olmazken, kaza sonrası tırın kasasından yola savrulan demirler Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza sonrası devrilerek yan yatan TIR, olay yerine çağrılan vinçler yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



