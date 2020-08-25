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- Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
Kuzey Marmara otoyolunda tır devrildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, tırda bulunan plastik hammaddeleri yola saçıldı.
- İHA
- 25.08.2020 - 10:35
Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkiinde, 34 LE 4680 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafifi yaralı sürücüye olay yerinde müdahale ederken yaralı arkadaşını ise ambulansla hastaneye kaldırdı.
HAMMADDELER YOLA SAÇILDI
Öte yandan devrilen tırda torbalar içerisindeki toz halindeki plastik hammaddeleri yola döküldü. Kaza yapan tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan plastik hammaddeleri de ekipler tarafından toplanarak yol temizlendi.
Tır devrildi, plastik hammaddeler yola saçıldı