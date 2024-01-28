Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde Ankara yönüne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobiller, yolda aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

5 kişi hastaneye kaldırıldı

Ekiplerin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Trafik normale döndü

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Soruşturma başlatıldı

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)