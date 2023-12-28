Kuzey Marmara'daki kazada can veren 2 kişinin cenazeden döndüğü öğrenildi Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada ölen hemşire Nihal Yıldız ve avukat Hüseyin Kamil Yıldız'ın Osmaniye'deki taziye ziyaretinden dönerken kazaya karıştıkları öğrenildi.

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza yaşandı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı.

Yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu zincirleme kaza ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Araçtaki 2 kişi öldü

48 VJ 236 plakalı ticari araçta bulunan avukat Hüseyin Kamil Yıldız ve hemşire Nihal Yıldız hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Hilmi Yıldız ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeden döndükleri öğrenildi

İstanbul'da öğretmen olarak görev yapan Hilmi Yıldız'ın eşi Nihal Yıldız ve kardeşi Hüseyin Kamil Yıldız ile birlikte Osmaniye Düziçi ilçesindeki akrabaları Münevver Soy'un cenazesi için geldikleri memleketlerinde taziye sonrası İstanbul'a dönüş yolunda kazaya karıştıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)