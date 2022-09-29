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    Laleli'de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada

    Sefer yapan tramvayın arkasına atlayan küçük çocuk çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Durmasını beklemediği travmaydan önce ayaklarını sarkıttı ardından ellerini bıraktı.
    • 29.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 13:01
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    Laleli'de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada

    İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi.

    Bağcılar-Kabataş arasında sefer yapan tramvay hattı, Laleli durağında durdu.

    Tramvayın arkasına tutundu

    Bu sırada 6 yaşındaki bir çocuk, yolcu alarak harekete geçen tramvayın arkasından tutundu.

    Bir süre tehlikeli yolculuk yapan çocuk, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

    O anlar kaydedildi

    O anlar trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Görüntülerde, çocuğun tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca tramvayın arka kısmındaki kısma tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.

    Laleli'de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada ViDEO

    Durmasını beklemedi

    Öte yandan çocuğun tramvaydan inmek için bile durmasını beklemediği dikkat çekiyor.

    DHA'nın aktarımına göre; çocuk, tramvaydan inerken önce ayaklarını sarkıtıp, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra ellerini bırakıyor.

    Laleli de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada #1

    Laleli de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada #2

    Laleli de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada #3

    Laleli de hareket halindeki tramvaya tutunan çocuk kamerada #4


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