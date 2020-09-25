Tramvay ile tur otobüsünün çarpışması sonucu, seferler durduruldu.

İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SEFERLER DURDU

Kaza nedeniyle tramvay sefeleri yapılamazken, iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.