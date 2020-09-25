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    Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

    Tramvay ile tur otobüsünün çarpışması sonucu, seferler durduruldu.
    • DHA
    • 25.09.2020 - 09:17
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    Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

    İstanbul Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı.

    Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SEFERLER DURDU

    Kaza nedeniyle tramvay sefeleri yapılamazken, iş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

    Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

    Laleli de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı #1

    Laleli de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı #2

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