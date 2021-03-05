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    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı

    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı

    TEM otoyolunda lüks aracıyla bir otomobile ve bariyerlere çarpan drift şampiyonu Selim Bayrak’ın, kazanın hemen öncesinde trafikte makas attığı görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:23
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    Küçükçekmece TEM otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü çıkışında meydana gelen olayda, drift şampiyonu Selim Bayrak, lamborghini marka milyonluk aracıyla önce bir otomobile, ardından bariyerlere çarptı.

    MAKAS ATTI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Bayrak’ın, kaza öncesinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

    CEZA KESİLDİ

    Kazadan yara almadan kurtulan Bayrak’a, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "birden fazla kez şerit değiştirmek" maddesinden ceza kesildi.

    Matas atarken kaza yaptı VİDEO

    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı #1

    Selim Bayrak

    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı #3

    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı #4

    Lamborghini ile makas atarken kaza yaptı #5

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