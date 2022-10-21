Latif Şimşek'i darbeden şüpheli tahliye edildi

Canlı yayında yaşanan tartışmanın ardından Latif Şimşek'e saldıran sanık Emrah Topal duruşmada, "Yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda TV 100'de Gündeme Dair programına katılan gazeteci Latif Şimşek, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un koruması tarafından darbedilmişti.

Konuya ilişkin başsavcılık, sanık Emrah Topal hakkında 3 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması yönünde talimat vermişti.

Şimşek duruşmaya katılmadı

Olayla ilgili duruşma bugün İstanbul 32’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Topal duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken müşteki Latif Şimşek ise katıldı.

Şimşek'i avukatı temsil etti.

"Hatanın bedelini zaten ödüyorum"

Duruşmada savunma yapan sanık Emrah Topal, "Olay günü anlık gafletle öfkemi kontrol edemeyip maalesef müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulundum. Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Bu konuda başka herhangi bir savunma yapmak istemiyorum. Hakkımda hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim, müştekiyi tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şu anda yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada dinlenen 2 tanık ise sanık Topal’ın Şimşek’e vurduğunu gördüklerini ancak tehdit veya hakaret ettiğine şahit olmadıklarını söyledi.

Tanıklar ayrıca, sanığın üzerinde silah görmediklerini de söylerken, bir tanık ise Emrah Topal’ın Latif Şimşek’i darbederken aynı anda küfür de ettiğini belirtti.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı VİDEO



"Mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşünüyoruz"

Müşteki Şimşek’in avukatı ise beyanında, "Şikayetimiz devam etmektedir. Dosyada mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşünüyoruz. CD’nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Duruşmada tahliye kararı çıktı

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Emrah Topal’ın tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tahliye edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.