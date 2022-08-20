TikTok hesabından lenslerini çıkarmayıp 'bir şey olmaz' paylaşımı yapan genç kız ertesi sabah şiş gözlerle uyanınca mantar kaptığını öğrendi. Göz rengi değişen kız ameliyatla iyileşmedi.

Gözlük yerine lens kullanmayı tercih eden genç kız, ihmali nedeniyle dehşeti yaşadı.

Gece uyumadan önce çıkarması gerektiği lenslerini 'bir şey olmaz' diyerek çıkarmayan genç kız bu anlarını bir de kayda aldı.

Gözleri kızarıp şişti

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan genç kız sabah kalktığında neye uğradığını şaşırdı.

Kızarık ve şişik bir gözle uyanan genci korku sardı.

Lenslerini uyumadan önce çıkarmayan genç kızın gözü mantar kaptı VİDEO



Gözü mantar kaptı

Olayın sornasında doktora koşan genç gözünün mantar kaptığını öğrendi.

Bu süreçte gözünün rengi değişen genç kız, ameliyattan sonra da aynı problemi yaşadı.

"Göz tasarruf edilecek bir organ değildir"

Göz rengi hala aynı olan gencin 'bir şey olmaz' videosu ise yorum yağmuruna tutuldu.

Dikkat çeken yorumlardan biri ise, "Göz tasarruf edilecek bir organ değildir" şeklinde oldu.