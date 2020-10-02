Leyla Aydemir davasında karar çıktı

Amca Yusuf Aydemir cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer 6 sanık beraat etti.

Ağrı’da yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolmuştu.

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedeni bulunmuştu.

Su içinde bulunan küçük kızın babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir (33), 18 Temmuz günü 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mehmet Ali Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI, ANNE OLDU

Davanın 20 Eylül 2019 günü görülen ilk duruşmasında, baba Nihat Aydemir sanıklardan şikayetçi olmadı.

Anne Şükran Aydemir ise şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'i 'suçu işlediğine yönelik somut deliller bulunduğu ve dinlenilmeyen tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali olduğu' gerekçesiyle tutukladı.

19 Aralık 2019 günü, dosya üzerinden yapılan tutukluluk değerlendirmesinde ise Mehmet Ali Aydemir, 'mevcut delil durumu ile tutuklulukta geçen süre ve dosyanın geldiği aşama' dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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“FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE ÖLDÜRDÜLER”

Cumhuriyet savcısının, 17 Haziran günü mahkemeye sunduğu mütalaada; Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, üzerlerine atılı ve eylemlerine uyan 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçlarını iştirak halinde işledikleri bildirildi.

1'i tutuklu 7 sanıklı davanın davanın karar duruşması bugün görüldü.

Bugün sabah 09.00’da başlaması gereken duruşma SEGBİS sistemindeki yoğunluk sebebiyle 13.45’te başladı.

Elazığ E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir’in SEGBİS’le katıldığı duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Ayşe Artam, Yıldırım Artam, Musa Aydemir (29), Besim Dursun (48) eşi Hatun Dursun (56) mahkeme salonunda hazır bulundu.

Pandemi kurallarının uygulandığı mahkeme salonunda herkes maskeli ve bir sandalye boş olacak şekilde oturdu. Adliye dışında ise dava sebebiyle Ağrı polisi, geniş güvenlik önlemi aldı.

TÜM SANIKLAR BERAATLERINI İSTEDİ

​Davaya müdahil olan Aydemir ailesinin avukatı ile Ağrı Barosu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Aydemir ailesinin avukatı Erdoğan Tunca, yargılamanın uzamaması için tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesini talep etti.

Tunca, “Bütün beyanlarımız somut olaylara göredir. Bir kişiye yapılmış bir suçun bütün insanlığa yapılmış bir suç olduğunu varsayarak, karar verilmesini istiyoruz” dedi.

SEGBİS’le ifadesi alınan Yusuf Aydemir, suçlamaları kabul etmedi.

Aydemir, “Benim suçum günahım yok, ailem koronavirüse yakalandı. Perişan haldeyiz. Adaletinize sığınır ve beraatımı isterim. Yemin ederim ki suçsuzum” dedi.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Ali Aydemir de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Araba kullanmayı bilmediğini belirten Aydemir, suçsuz olduğunu ifade etti. 8 aydır telefonlarının dinlendiğini, bu süre zarfında Hamur ilçesine gidip gelmediğini söyledi. Aydemir, Leyla’nın kaybolduğu ilk günden itibaren babanın yanında olduğunu anlatarak beraatını istedi.

Sanıklardan Besim Dursun ise savcının mütalaasını kabul etmediğini söyledi.

Dursun, “Adaletinize sığınır ve beraatımı isterim” dedi. Tutuksuz yargılanan sanıklarda Yıldırım Artan da “Bu bize atılan bir iftiradır. Leyla Aydemir’in babası Nihat’ı tanımam. Beraatımı isterim” diye kendisini savundu.

Sanıklardan Ayşe Artan da mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

“Benim de bir çocuğum var. Leyla’yı televizyonlarda gördüm. Bir dedikodu sonucu buradayım. Böyle bir şeyi nasıl yaparım. Benim de bir çocuğum var. Ben de bir anneyim, beraatımı isterim.”

Savcının mütalaasında beraatını istediği Hatun Dursun, Türkçe bilmediği için tercüman aracılığıyla Kürtçe verdiği ifadesinde beraatını talep etti.

Hatun Dursun, hasta olduğu için mahkeme başkanı tarafından duruşma salonu dışına çıkarıldı.

TANIKLARI DİNLEMEKTEN VAZGEÇTİLER

Duruşmada mahkeme heyeti 3 tanığın dinlenmesinden vazgeçerken ilk duruşmada baba Nihat Aydemir şikayetçi olmadığı için katılma talebi reddedilirken, anne Şükran Aydemir’in katılma talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yusuf Aydemir’den suçsuz olduğunu tekrarladı.

Aydemir, “Bana bu iftirayı atanlardan hesabını soracağım. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Aradan sonra mahkeme davayla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Yusuf Aydemir’e cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Hile ve cebir kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 4 yıl hapis cezası verilen Yusuf Aydemir’e iyi hal indirimi uygulanmadı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Karar sonrası Yusuf Aydemir’in yakınları tepki gösterdi. Aydemir’in yakınları mahkeme salonunda gözyaşlarını tutamadı.