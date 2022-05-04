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- Likya Yolu'nda yürüyüş sırası kaybolan çift, 3 saatlik çalışmayla bulundu
Likya Yolu'nda yürüyüş sırası kaybolan çift, 3 saatlik çalışmayla bulundu
Fethiye'nin meşhur Likya Yolu üzerinde yürüyüşe çıkan çift, havanın kararmasıyla yolunu kaybetti. Ekiplerden yardın isteyen kişiler, 3 saatlik arama sonucu bulundu.
- 04.05.2022 - 15:46
Kocaeli'den Fethiye'ye gelen Hasan(29) ve Elif Bahar çifti, Likya Yolu'ndan Antalya istikametine yürümeye başladı.
Seydikemer ilçesinin Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde havanın kararmasıyla yolunu kaybeden çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
3 saatlik arama sonucu bulundular
İhbar üzerine bölgeye Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME/SAR) ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından bulunup kurtarılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.