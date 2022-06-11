Liseli öğrenciler güneş enerjisi ile çalışan araba tasarladı

Güneş enerjisi ile çalışan powerbank yapmakla işe başlayan lise öğrencileri, projelerini ilerletip güneş enerjisi ile hareket eden araba tasarımı yaptı.

Ankara’nın Haymana ilçesinde bulunan Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjili powerbank üretmek için bir projeye başladı.

Çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden öğrenciler hem yenilikçi hem de çevre dostu güneş enerjisi ile hareket eden araba tasarladı.

Öğrenciler, tamamını kendi imkanlarıyla ürettikleri araçlarına 'CMC' ismini verdi.

60 kilometre hıza ulaşıyor

İki kişilik kapasiteye sahip, 200 kilometre menzili olan CMC C1 modelli aracın saatte 60 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Halkın ihtiyaçları unutulmadı

Modern arabalarla benzer özellikleri bulunan ve bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan aracın isim ve modelinin patentinin alındı.

Tanıtım yapıldı

Okul yönetimi ve öğrenciler, ilçe halkını okul bahçesine davet edip aracın tanıtımını gerçekleştirdi.

Miniklerin hayali araba tasarlamak

Okul bahçesinde tur atan vatandaşlar projeyi destek verdi. Diğer yandan miniklerin hayali ise ileride bu başarının elde edildiği lisede okuyup araba tasarlamak oldu.





"Projemizin başlangıcı powerbank ile oldu"

İlerleyen projelerde daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında araç geliştireceklerini vurgulayan projenin tasarımcısı Halit Akbay, "Projemizin başlangıcı güneş enerjili powerbank ile oldu. Daha sonrasında, ‘Neden güneş enerjili araba yapmayalım’ dedik. Bu aracın parçalarını birleştirerek tamamladık. Aracı geliştirmeye devam edeceğiz. Şu anda araç ‘C1’ modeli, daha sonrasında ikinci ve üçüncü modellerini yeni ve inovatif modeller yapmaya çalışacağız. Bölge halkı için daha kullanışlı olması için kamyonet tarzında bir araç tasarlamayı düşünüyoruz. Projenin çizimi bana ait ve okuldaki öğretmen ve öğrenciler ile yaptık." ifadelerine yer verdi.





"Öğrencilerimizde de bir arayış vardı"

Projenin başlangıcının güneş enerji sistemli taşınabilir şarj aletinden çıktığını dile getiren lisenin müdürü Levent Koç, "Aracın hikayesi biraz farklı. Elektrik elektronik bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı bir güneş enerjili, 9 bin mili amper (mA) güçte powerbank vardı. Araç fikrini hep öğretmen ve öğrencilerimiz ile istişare ediyorduk. Öğrencilerimizde de bir arayış vardı. Powerbank projesinde güneş enerji sistemini görünce aracımızı güneş enerji panelli elektrikli bir araç şeklinde tasarlayabileceğimizi düşündük." dedi.

"Okul döner sermayeli bir okul olacak"

Aracın isminin Haymana’da kaplıca suyunu bulan 'Cimcime Sultan'dan geldiğini aktaran Koç, "Kaplıca sularını keşfeden kişi olduğu için ‘Cimcime” adını verebileceğimizi düşündük. Öğrenciler ile de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk ve logoyu, düz, ters ve yatay bir şekilde birleştirerek tasarladık. Okul döner sermayeli bir okul olacak. Öğrencilerimiz dolayısı ile kendi işletmelerinde, yine güneş enerji panelinden faydalanarak hatta gücünü artırarak taşımacılıkta kullanılabilecek araç üretmek." değerlendirmesinde bulundu.





"Bir arabada bulunan her aksesuar da mevcut"

Araçta modern arabalarda bulunan elektronik aksamın tamamının yer aldığını vurgulayan Elektrik Elektronik bölüm şefi, öğretmen Aslan Yıldız, "Proje ilk olarak powerbank ile başladı. Güneş panelli projeyi araba projesine aktardık. 340 watt’lık güneş paneli sistemimiz var. Koltukların altında 5 adet 80 amperlik, 12 voltluk aküler bulunmakta. Bu aküleri seri bağladık ve toplamda 60 volt güç elde ettik. Güneş panelinden şarj ünitesine enerji çekerek aküye aktarma yapıyoruz. Araçta manuel ve otomatik vites var, multimedya, geri görüş kamerası, hız sabitleyici özellikleri var. Bir arabada bulunan her aksesuar da mevcut." diye konuştu.

Öğrenciler de değerlendirme yaptı

Projenin başında böyle bir iş çıkartacaklarını beklemediğini söyleyen okulun metal bölümü öğrencisi Ersin Göksu, aracın yapımında metal parçaların monte işlemlerini yaptıklarını söyledi.



