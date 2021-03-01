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- 'Lösemili çocukların tedavisi' bahanesiyle 5 ilde 16 kişiyi dolandırdılar
'Lösemili çocukların tedavisi' bahanesiyle 5 ilde 16 kişiyi dolandırdılar
Kocaeli'de iki şüpheli, yurt genelinde iş adamlarını arayarak bulundukları ilin kamu kurumlarının ismini kullanıp para istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
- AA
- 01.03.2021 - 07:36
Telefonla aradıkları iş adamlarından tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen 2 şüpheli, 5 farklı ilde 16 kişiyi dolandırdı.
41 BİN 500 LİRA DOLANDIRDILAR
Yaklaşık 41 bin 500 lira haksız kazanç elde etmeye çalışan 2 şüpheli, Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İFADALERİ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği aktarıldı.