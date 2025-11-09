Lüks aracına "Umre'ye gidiyorum" yazısı yapıştırdı: Görüntüler tepki çekti Sosyal medya fenomeni genç kadın, lüks aracının arkasına "Umre'ye gidiyorum. Kutlamak için kornaya basın" yazısı yapıştırarak trafiğe çıktı. O anlara ait görüntüleri hesabından da paylaşan kadın, kullanıcıların kısa sürede tepkisini topladı.

Göster Hızlı Özet Sosyal medya fenomeni Tuğba Çubuk, lüks aracına "Umre'ye gidiyorum. Kutlamak için kornaya basın" yazısı yapıştırdı.

Bu paylaşımı, dini konuların istismar edilmesi olarak görülerek sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kullanıcılar, bu durumun dini değerleri şova dönüştürdüğünü belirterek eleştirilerde bulundu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sosyal medya fenomeni genç kadından tepkilerin hedefi olmasına yol açan paylaşım... Tuğba Çubuk adlı fenomen, lüks otomobilin arkasına "Umre'ye gidiyorum. Kutlamak için kornaya basın" yazılı bir afiş yapıştırdı. PAYLAŞIMINA KISA SÜREDE TEPKİ YAĞDI Fenomen isim, ardından aracıyla trafiğe çıkarak o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki topladı. SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ Çubuk'un görüntülerine, dini konuların istismar edilerek şov aracı haline getirilmesine ilişkin eleştiriler yapıldı. Duruma tepki gösteren kullanıcılar, "Dini konuları şova dönüştürmeyin" şeklinde yorumlarda da bulundu. Tuğba Çubuk'un, sosyal medya platformu Instagram'da 276 bin takipçisi bulunuyor.

