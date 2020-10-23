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- Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza
Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza
- DHA
- 23.10.2020 - 15:09
- Güncelleme : 23.10.2020 - 15:17
İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Bursa yönüne giden N.Ç. yönetimindeki lüks cip, sürücüsünün gişeleri fark etmemesi sonucu beton bariyere çarpıp, yan yattı.
110 KM HIZLA ÇARPTI
Kaza sırasında hızının 110 kilometre olduğu belirlenen cipin sürücüsü N.Ç ile yanındaki S.Ç., N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza VİDEO
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç., S.Ç. ve N.A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı, gişelerdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hız kesmeden ilerleyen otomobilin, beton bariyere çarparak devrildiği anlar yer alıyor.