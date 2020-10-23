Bursa'da sürücüsünün otoban gişelerini fark etmediği lüks cip, beton bariyere çarptı. 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Bursa yönüne giden N.Ç. yönetimindeki lüks cip, sürücüsünün gişeleri fark etmemesi sonucu beton bariyere çarpıp, yan yattı.

110 KM HIZLA ÇARPTI

Kaza sırasında hızının 110 kilometre olduğu belirlenen cipin sürücüsü N.Ç ile yanındaki S.Ç., N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza VİDEO

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç., S.Ç. ve N.A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, gişelerdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hız kesmeden ilerleyen otomobilin, beton bariyere çarparak devrildiği anlar yer alıyor.





















