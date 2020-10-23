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    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza

    Bursa'da sürücüsünün otoban gişelerini fark etmediği lüks cip, beton bariyere çarptı. 3'ü ağır 4 kişinin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 15:09
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:17
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    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza

    İstanbul-Bursa-İzmir otobanı kuzey gişelerinde meydana gelen olayda, İstanbul yönünden Bursa yönüne giden N.Ç. yönetimindeki lüks cip, sürücüsünün gişeleri fark etmemesi sonucu beton bariyere çarpıp, yan yattı.

    110 KM HIZLA ÇARPTI

    Kaza sırasında hızının 110 kilometre olduğu belirlenen cipin sürücüsü N.Ç ile yanındaki S.Ç., N.A. ve 7 yaşındaki M.Ö. yaralandı.

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #1

    İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza VİDEO

    YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç., S.Ç. ve N.A.'nın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #2

    Bu arada kaza anı, gişelerdeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hız kesmeden ilerleyen otomobilin, beton bariyere çarparak devrildiği anlar yer alıyor.

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #3

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #4

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #5

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #6

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #7

    Lüks cipin otoban gişelerinde beton bariyere çarptığı kaza #8

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