Sakızköy Korusu'nun yakınında çıkan yangın, piknik alanına 1 metre kala kontrol altına alındı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy Korusu yakınında bulunan piknik alanı yakınında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

ORMAN İŞLETMEDEN DESTEK

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine ekipler yangına 2 arazöz ve bir su tankeri ile müdahalede bulundu.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de 2 arazöz ile söndürme çalışmalarına katıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, piknik yapılan Sakızköy Korusu mesire alanına 1 metre mesafe kala durduruldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

Lüleburgaz'da piknik alanında çıkan yangın söndürüldü