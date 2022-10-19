Maden ocağındaki patlamada şehit olan işçinin babası, "Nişanlı oğlumun düğününü 3-4 ay sonra durumu düzeltince yapacaktık. Beyaz eşyasını aldım, hepsi alındı düğünü bekliyorduk" dedi.

Bartın'daki maden faciasının ardından şehitlerle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

14 Ekim akşamı yaşanan facianın ardından işçilerin gözü yaşlı aileleri, yeni doğan çocuklar ve hayaller kaldı.

Grizu kaynaklı patlamada 11 işçi yaralanmış, 41 işçi de hayatını kaybetmişti.

Olayda şehit olan işçilerden biri de Murat Öztan...

3-4 ay içinde düğününü planlıyordu

Yaklaşık 3 yıldır nişanlı olan ve yeni evinin beyaz eşyalarını da satın alan Öztan'ın, 3-4 ay içinde düğün planları yaptığı öğrenildi.

AA'nın aktarımına göre; ailesnin 8 çocuğundan ikincisi olan Öztan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde 2019'da işe başladı.

Sabah kadar umutla beklediler

Baba Ali Öztan, olayın yaşandığı akşam evde yemekte olduklarını, haberi alınca yola çıktıklarını söyledi.

Sabah saatlerine kadar maden sahasında oğullarının sağ çıkmasını beklediklerini belirten Öztan, sabaha karşı hastaneden evladının cenazesini teslim aldıklarını kaydetti.

"Son görüşmemizde ailecek düğün için konuşmuştuk"

Şehit oğlunun düğün sürecini gözyaşlarıyla anlatan baba Öztan, "Nişanlı oğlumun düğününü 3-4 ay sonra durumu düzeltince yapacaktık. Beyaz eşyasını aldım, hepsi alındı düğünü bekliyorduk. Son görüşmemizde evde ailecek düğün için konuşmuştuk. O da nasip olmadı." dedi.

Maden şehidi Murat Öztan'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi VİDEO



"Sabaha kadar gelecek diye bekledim"

Oğullarının madenden sağ çıkacağına ilişkin umutlarını son ana kadar yitirmediklerini aktaran anne Sevim Öztan, "Oğlumu sabaha kadar gelecek diye bekledim. Kapıya baktım, uçtum oraya kafeste geliyor diye. Eşim, 'Hadi gidelim buradan Murat ölmüş.' dedi. Hastanelere gittik aramaya." diye konuştu.