Maden şehidinin oğlu dünyaya geldi

Grizu kaynaklı patlamada şehit olan Selçuk Ayvaz'ın, olaydan 1 hafta sonra dünyaya gelen üçüncü çocuğuna hem kendi adı hem de istediği 'Sungur' ismi verildi.

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14 Ekim akşamı yaşanan gruzi kaynaklı patlamada 41 işçi şehit olmuş 11 işçi de yaralanmıştı.

Yaralıların tedavileri için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Olaydan geriye ise maden şehitlerinin yürekleri dağlayan hikayeleri kaldı.

Babasının istediği isim ve kendi adı verildi

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın, 3 ve 5 yaşında çocukları olduğu, bir çocuğunun da olaydan 1 hafta sonra dünyaya geleciği öğrenilmişti.

Hamile eş Elif Ayvaz, üçüncü çocuklarını dünyaya getirdi.

İHA'nın aktarımına göre; yeni doğan bebeğe, babasının isteği olan Sungur ismiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiyesiyle Selçuk ismi verildi.

"Doğum iznine çıkacaktı"

Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyen Elif Ayvaz, “Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için.” ifadelerinde bulundu.

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"Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu"

Şehit madencinin, bebeğine Sungur ismini vermek istediğini de kaydeden Elif Ayvaz, “Eşimin isteği Sungur’du. Hani böyle muallakta kalmıştık. Biz başka bir isim istiyorduk. O kendi istediği isim olsun istiyordu. Onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu yani. Sungur Selçuk koyduk ismini.” dedi.

"Baba olmayınca kimseye vermezler çocuğu doğumdan sonra"

Doğum sonrasında yaşadığı duygusal anları da gözyaşları içinde anlatan Ayvaz, “İlk baba alır kucağına, bizim babamız yok maalesef. Normalde babaya verilir. Baba olmayınca kimseye vermezler çocuğu doğumdan sonra. Kızım da öyle olmuştu. Babayı aramışlardı, o geç kalmıştı biraz. Öbürleri biraz babayla vakit geçirdi ama Sungur Selçuk’un hiç baba hatırası yok, baba kokusu yok.” şeklinde konuştu.