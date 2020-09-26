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- Magandalar, Çamlıca Tüneli'nde kutlama yaptı
Magandalar, Çamlıca Tüneli'nde kutlama yaptı
Tünel içinde meşalelerle kutlama yapan grup, oluşturdukları konvoyla trafiği tehlikeye düşürdü.
- Haber Merkezi
- 26.09.2020 - 17:26
Magandalar, bu kez İstanbul'da Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde ortaya çıktı.
Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde, kalabalık bir grup, yolun sağ şeridini trafiğe kapatıp kutlama yaptı.
TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR
Bir araçtan kaydedilen görüntülerde, ellerinde meşalelerle konvoy oluşturarak kutlama yapan grup, tünel içindeki trafiği tehlikeye düşürdü.
Aynı tünelde geçtiğimiz haftalarda da tehlikeli düğün konvoyu kameralara yansımıştı.
Çamlıca-Libadiye Tüneli, İstanbul'da Çamlıca Camii’nin ibadete açılmasının ardından camiye ulaşım başta olmak üzere bölgede trafiği düzenlemek amacıyla hizmete alındı.
Çamlıca Camii Tüneli'nde kutlama yapan magandalar ViDEO