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    Magandalar, Çamlıca Tüneli'nde kutlama yaptı

    Tünel içinde meşalelerle kutlama yapan grup, oluşturdukları konvoyla trafiği tehlikeye düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 17:26
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    Magandalar, Çamlıca Tüneli'nde kutlama yaptı

    Magandalar, bu kez İstanbul'da Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde ortaya çıktı.

    Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde, kalabalık bir grup, yolun sağ şeridini trafiğe kapatıp kutlama yaptı.

    TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

    Bir araçtan kaydedilen görüntülerde, ellerinde meşalelerle konvoy oluşturarak kutlama yapan grup, tünel içindeki trafiği tehlikeye düşürdü.

    Aynı tünelde geçtiğimiz haftalarda da tehlikeli düğün konvoyu kameralara yansımıştı.

    Çamlıca-Libadiye Tüneli, İstanbul'da Çamlıca Camii’nin ibadete açılmasının ardından camiye ulaşım başta olmak üzere bölgede trafiği düzenlemek amacıyla hizmete alındı.

    Çamlıca Camii Tüneli'nde kutlama yapan magandalar ViDEO

    Magandalar, Çamlıca Tüneli nde kutlama yaptı #1

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