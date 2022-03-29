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    Mahra'nın ölümüne neden olan köpekler korku yaşatmaya devam ediyor

    Antalya'da köpekten kaçarken geçirdiği kaza sonrası canından olan 9 yaşındaki Mahra'nın olayı geçirdiği mahallede fazla sayıda köpek, başıboş geziyor.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 18:08
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    Mahra'nın ölümüne neden olan köpekler korku yaşatmaya devam ediyor

    Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpması sonucu 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, Belek Camii'nde toprağa verildi.

    Küçük kızın okuduğu Belek Limak Ortaokulu’nda ise Mahra’nın sınıfı bugün sessizliğe büründü. Küçük kızın arkadaşları yaşanan acı üzerine okula gelmedi.

    MAHRA'NIN CANINA MAL OLAN KÖPEKLER GEZMEYE DEVAM EDİYOR

    Mahra’nın Belek Mahallesinde ise sokaklarda kimsesiz köpeklerin gezmeye devam ettiği görüldü.

    İri yapılı gövdeleri ile dikkat çeken köpeklerin, mahalle halkına korku yaşatmaya devam ettiği belirtildi.

    Mahra nın ölümüne neden olan köpekler korku yaşatmaya devam ediyor #1

    "MAHRA KAZAYI GEÇİRDİKTEN SONRA AYNI OLAY BİR DAHA YAŞANIYORDU"

    Mahallede yaşayan İsmail Gök ise mahallede dolaşan başıboş köpeklere isyan ederek, “Mahra ile sitede beraber oturuyorduk. Köpeklerin barınak yaparak toplanmasını istiyoruz. Mahra kızımız kazayı geçirdikten sonra aynı olay bir daha yaşanıyordu. Kendi gözlerim ile gördüm. En büyük sıkıntımız köpeklerin başıboş olmasıdır. Benim kendim de kedi besliyorum. Köpeği sokağa bırakıp da kimse benim köpeğim diyemez. Sokaktaki köpek, sokak köpeğidir. Bu köpekleri cip masraflı olunca herkes sokağa bıraktı. Bu hayvanseverlik değildir. Bizim en önemli şeyimiz belediyeden barınak için çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Mahra kızımız gibi çocuklarımızın bu tür olaylar yaşamasını istemiyoruz” dedi.

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