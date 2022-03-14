Petrol
108.28
-3.90%
Euro
16.20
0.39%
Dolar
14.76
-0.06%
Altın
931.18
-1.08%
Borsa
2087
1.60%
Bitcoin
579.516
0.15%
BTXN Coin
38.27
-2.74%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı

    5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga eden Yusuf Bazencir, görüşmeyi reddeden eşinin kapısına baltayla dayandı. Eşine dehşeti yaşatan Bazencir, serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı

    Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e baltalı dehşeti yaşattı.

    9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme’de yaşanan olayda, Yusuf Bazencir, 2017'de göremli bir düğünle dünyaevine girdiği Seval Bazencir ile kavga etti.

    Eşinin görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı.

    BALTAYLA KAPIYI PARÇALADI

    Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.

    KADES'E SIĞINDI

    Seval Bazencir'in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü.

    SERBEST BIRAKILDI

    Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mahsun Kırmızıgül ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı #1

    Mahsun Kırmızıgül ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı #2

    Mahsun Kırmızıgül ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Erkekleri kısırlıkla korkutan varikosel hastalığı, doğru tedavi ile ortadan kalkıyor
    Sağlık

    Erkekleri kısırlıkla korkutan varikosel hastalığı, doğru tedavi ile ortadan kalkıyor

    Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu soruldu
    Magazin

    Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu soruldu

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Görüş Bildir