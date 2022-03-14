Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, 5 yıllık eşine baltayla saldırdı

5 yıllık eşi Seval Bazencir ile kavga eden Yusuf Bazencir, görüşmeyi reddeden eşinin kapısına baltayla dayandı. Eşine dehşeti yaşatan Bazencir, serbest bırakıldı.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Yusuf Bazencir, 5 yıllık eşi Seval Bazencir’e baltalı dehşeti yaşattı.

9 Mart günü Beşiktaş Kuruçeşme’de yaşanan olayda, Yusuf Bazencir, 2017'de göremli bir düğünle dünyaevine girdiği Seval Bazencir ile kavga etti.

Eşinin görüşmek istememesine rağmen evin kapısına dayanan Yusuf Bazencir, olay çıkardı.

BALTAYLA KAPIYI PARÇALADI

Kapıyı balta ile kırarak içeri girmeye çalışan Bazencir, tehditler yağdırdı.

KADES'E SIĞINDI

Seval Bazencir'in KADES uygulamasıyla yardım istemesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Yusuf Bazencir, emniyete götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









