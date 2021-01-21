Malatya ile Ankara arasında fuhuş ağı: Şebeke çökertildi

Malatya polisi, 2 ayda 800 bin liraya yakın kazanç sağlandığını belirlediği şebekeden 5 şüpheliyi gözaltına alırken, 20 eskort kadına ise para cezası kesildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 350 ile 2 bin TL karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen toplam 45 kadının, 2015 yılından bu yana bir internet sitesinde haftalık ve aylık ilanlarla müşteri bulduklarını tespit edildi.

Çalışmayı derinleştiren ekipler, internet sitesinde ilanı yayınlanan 45 eskort kadından 20'sine ulaştı.

2 AYDA 782 BİN 650 TL PARA GÖNDERDİLER

Ekipler yaptığı incelemelerde, internet sitesini Y.G. liderliğindeki V.K., E. Y., M.K.A., F.Ş., M. B.T. ve B.B. isimli şüphelilerin kurduğunu ve işlettiğini belirledi.

İnternet sitesi üzerinden şüphelilerin Malatya, Ankara, Kayseri, Adana, Denizli ve İstanbul illerinden son 2 ayda toplam 782 bin 650 TL para gönderildiği tespit edildi.

Harekete geçen Malatya polisi, Ankara'da bulunan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

ANKARA’DA OPERASYON: 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden V. K., E. Y., M. K. A., F.Ş. ve Y.G. gözaltına alınırken, Ankara'daki 5 ikamette yapılan aramalarda 7 adet laptop bilgisayar, 13 adet farklı markalarda telefon, 1 adet flaş bellek, 8 adet Hollanda ülkesine ait sim kart, farklı operatörlere ait 15 adet sim kart, 2 adet mikro SD kart, 9 adet farklı bankalara ait hesap kartları, 3 adet tablet, 1 adet dahili hard disk ele geçirildi.

ESKORT KADINLARA CEZA KESİLDİ

Ekipler mağdur sıfatıyla ifadesini aldığı 20 eskort kadına ise para cezası kesti.

Haksız kazanç elde ettiği suçlaması ile Malatya’ya getirilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.