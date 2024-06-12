Malatya yaban keçisi avına 613 bin 980 lira ceza Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 613 bin 980 TL ceza uygulandı.

İHA

Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi’nde avlanması yasak olan 2 yaban keçisinin yasa dışı olarak avlandığı tespit edildi.

613 bin 980 TL ceza kesildi

Yaban keçileri avlandıktan sonra traktörle tarlaya taşınırken jandarma ekipleri olaya hızlıca müdahale ederek avlanan hayvanlara el koydu. Kaçak avlanma eylemini gerçekleştirdiği belirlenen 34 yaşındaki E.Ş.'ye ise tam 613 bin 980 TL para cezası kesildi.

Avlanan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya İl Müdürlüğüne teslim edilerek, doğaya ve doğal yaşamın korunmasına olan bağlılık bir kez daha vurgulanmış oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)