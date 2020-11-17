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    Malatya'a 15 bin kaçak cep telefonu aksesuarına el koyuldu

    Polisin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda kaçak telefon aksesuarlarına el konuldu. Operasyonda 15 bin 486 gümrük kaçağı aksesuar ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 14:13
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:32
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    Malatya'a 15 bin kaçak cep telefonu aksesuarına el koyuldu

    Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, gümrük kaçağı mallara yönelik uygulama yaptı.

    Darende'de kaçakçılık yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

    15 BİNDEN FAZLA KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 486 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

    İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Polis kaçak ürünlere el koyarken, 1 kişiye idari para cezası yazıldı.

    Malatya a 15 bin kaçak cep telefonu aksesuarına el koyuldu #1

    Malatya a 15 bin kaçak cep telefonu aksesuarına el koyuldu #2

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