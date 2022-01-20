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- Malatya’da 10 aracın birbirine girdiği anlar kamerada
Malatya’da 10 aracın birbirine girdiği anlar kamerada
Buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler, kaza yaptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kaza anları, kameraya yansıdı.
- DHA
- 20.01.2022 - 14:18
- Güncelleme : 20.01.2022 - 16:34
Malatya’da 2 gün önce başlayan ve bugün duran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının durmasıyla, yollarda buzlanma oluştu. Bostanbaşı Caddesi üzerinde araçlarıyla ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı.
Buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini yitiren sürücüler, art arda birbirine çarptı. Buzlanan yolda 10 aracın çarpıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TENTENE ÇÖKTÜ
Yeni Hamam Mahallesi'nde ise bir iş yerinin tentesi, kar yükünü taşıyamayınca çöktü.
Malatya’da 10 aracın birbirine girdiği anlar kamerada VİDEO
457 MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Öte yandan kent genelinde kar yağışı nedeniyle 457 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Yolların yeniden trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleriyle çalışması sürüyor.