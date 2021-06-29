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Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı
Evlerinin önündeki demir kapının üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir, itfaiye tarafından kesildi.
- DHA
- 29.06.2021 - 10:21
- Güncelleme : 29.06.2021 - 10:29
Akşam saatlerinde Malatya'daki Konak Mahallesi'nde 10 yaşındaki Yusuf Y., bahçeli evlerinin önündeki giriş kapısının üzerinden atlamaya çalıştı.
Dengesini kaybeden Yusuf'un kolu demir korkuluklara saplandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir korkuluğu kesti.
DEMİR, AMELİYATLA ALINACAK
Sağlık ekiplerince, demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırılan Yusuf., gözyaşlarına hakim olamadı. Demir korkuluk parçası, Yusuf'un kolundan ameliyatla alınacak.
Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı VİDEO