Euro
10.3941
0.23%
Dolar
8.7258
0.49%
Altın
496.38
-0.1%
Borsa
1.36
-0.98%
Bitcoin
304.601
0.38%
EXEN Coin
30.62
-1.82%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı

    Evlerinin önündeki demir kapının üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir, itfaiye tarafından kesildi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı

    Akşam saatlerinde Malatya'daki Konak Mahallesi'nde 10 yaşındaki Yusuf Y., bahçeli evlerinin önündeki giriş kapısının üzerinden atlamaya çalıştı.

    Dengesini kaybeden Yusuf'un kolu demir korkuluklara saplandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri, Yusuf Y.'nin koluna saplanan demir korkuluğu kesti.

    DEMİR, AMELİYATLA ALINACAK

    Sağlık ekiplerince, demir korkulukla birlikte hastaneye kaldırılan Yusuf., gözyaşlarına hakim olamadı. Demir korkuluk parçası, Yusuf'un kolundan ameliyatla alınacak.

    Malatya'da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı VİDEO

    Malatya da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı #1

    Malatya da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı #2

    Malatya da 10 yaşındaki çocuğun koluna, demir saplandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir