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Malatya'da 100 ton saman yandı
Alev alan saman balyaları ahıra sıçramadan söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede içinde söndürürken, yaklaşık 100 ton samanın yandığı belirlendi.
- İHA
- 06.08.2021 - 17:23
- Güncelleme : 06.08.2021 - 17:24
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi’nde, Şükrü Karaman’a ait olduğu öğrenilen ahırda bulunan saman balyaları alev aldı.
Balyaların alev almasının ardından, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
100 TON SAMAN YANDI
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, yaklaşık 100 ton saman yanarken ahır ve iki katlı evde maddi hasar oluştu.
Öte yandan yangının elektrik tellerinde meydana gelen kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.