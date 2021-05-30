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Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu

Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu

Evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuğun, sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.