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- Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu
Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu
Evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuğun, sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 30.05.2021 - 08:54
Malatya’nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'ndeki evinin çevresinde oynayan ve bir süre sonra Buğra Özdemir'den (13) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Evin yakınlarında, derinliği 5- 6 metreyi bulan sulama havuzunda yapılan yarım saatlik arama sonunda Buğra Özdemir'in cansız bedeni bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özdemir'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.