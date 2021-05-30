Euro
10.4419
0.51%
Dolar
8.5647
0.78%
Altın
524.29
1.16%
Borsa
1.422
0.5%
Bitcoin
310.800
-1.52%
EXEN Coin
32.30
-0.85%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu

    Evlerinin yakınında oynayan ve bir süre sonra kaybolan 13 yaşındaki çocuğun, sulama havuzunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu

    Malatya’nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'ndeki evinin çevresinde oynayan ve bir süre sonra Buğra Özdemir'den (13) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

    Evin yakınlarında, derinliği 5- 6 metreyi bulan sulama havuzunda yapılan yarım saatlik arama sonunda Buğra Özdemir'in cansız bedeni bulundu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Özdemir'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da 13 yaşındaki Buğra, sulama kanalında bulundu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir