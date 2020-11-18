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    Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, oyun için yaşıtı olan kuzenini bıçakladı

    Cep telefonundan oynadıkları oyun nedeniyle kuzeniyle tartışan 15 yaşındaki çocuk, kendisiyle aynı yaşta olan kuzenini bıçakladı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 12:10
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    Malatya'da 15 yaşındaki çocuk, oyun için yaşıtı olan kuzenini bıçakladı

     

    Gece yarısı Malatya'ya bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Emin G., kendisiyle yaşıt olan kuzeni Semih G. ile birlikte ders çalışmak için amcası Murat G.'nin evine geldi.

    Kuzenler ders bitiminde cep telefonu ile oyun oynamaya başladı. Ancak 2 çocuk oyun nedeniyle tartıştı.

    KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

    Tartışma sırasında Semih G., odada bulunan bıçağı alıp, kuzeni Mehmet Emin'e sapladı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Semih G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Mehmet Emin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Malatya da 15 yaşındaki çocuk, oyun için yaşıtı olan kuzenini bıçakladı #1

     

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