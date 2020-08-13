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    Malatya'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada öldü

    Hekimhan ilçesinde ehliyetsiz traktör süren genç, kazada hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 23:57
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    Malatya'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada öldü

    Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi’nde 16 yaşındaki M.K.’nın (16) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Feci kazada traktörün altına kalan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

    Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada öldü #1

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