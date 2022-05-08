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    Malatya'da 18 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını bıçakladı

    Battalgazi ilçesindeki evlerinde tartışmaya başlayan baba ve oğulun kavgaya dönen olayında, eline bıçak geçiren çocuk babasını kolundan bıçaklayarak gözaltına aldındı.
    • 08.05.2022 - 15:36
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    Malatya'da 18 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını bıçakladı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Toki konutlarında yaşayan M.Ö. ve 18 yaşındaki oğlu U.Ö., arasında nedeni bilinmeyen şekilde tartışma yaşandı.

    Giderek alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, U.Ö., eline geçirdiği bıçakla babasını sol kolundan bıçakladı.

    İHA'nın haberine göre, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Baba hastane tedavi altına oğlu karakola götürüldü

    Yaralı baba Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, U.Ö. gözaltına alınarak Çocuk Şube’ye götürüldü.

    Malatya da 18 yaşındaki çocuk tartıştığı babasını bıçakladı #1


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