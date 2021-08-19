Gülcan Türkmen idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gülcan Türkmen ile yanındaki kardeş Remzi Türkmen, traktörün altında kaldı.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde Gülcan Türkmen, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan traktör, şarampole devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü Gülcan Türkmen ile kardeşi Remzi Türkmen devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Uzun süre traktörün altında kurtarılmayı bekleyen kardeşler, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.

Çalışma anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Malatya’da 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı VİDEO



HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazadan yaralı olarak kurtulan Gülcan ve Remzi Türkmen kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.