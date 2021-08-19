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    Malatya’da 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı

    Gülcan Türkmen idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Gülcan Türkmen ile yanındaki kardeş Remzi Türkmen, traktörün altında kaldı.
    • DHA
    • 19.08.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 16:58
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    Malatya’da 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı

    Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde Gülcan Türkmen, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.

    Yoldan çıkan traktör, şarampole devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücü Gülcan Türkmen ile kardeşi Remzi Türkmen devrilen traktörün altında kaldı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Malatya’da 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Uzun süre traktörün altında kurtarılmayı bekleyen kardeşler, ekiplerin çalışmaları ile çıkarılabildi.

    Çalışma anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

    Malatya’da 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Kazadan yaralı olarak kurtulan Gülcan ve Remzi Türkmen kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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