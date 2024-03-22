Malatya'da 2 milyon TL'lik medikal malzeme çalan 2 hırsız tutuklandı

İHA
Malatya'da bulunan medikal malzeme yüklü konteyner, hırsızların hedefi oldu.
Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerinin satışının yapıldığı konteyner çalındı.
Esnafın ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Vinçle taşıdılar
Yapılan çalışmalarda olayın T.A. ile V.U. tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken içerisinde 2 milyonluk medikal malzemenin bulunduğu konteynerin, vinç yardımıyla bulunduğu yerden taşındığı tespit edildi.
2 kişi tutuklandı
İki zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken konteyner ise sahibine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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