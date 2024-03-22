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Malatya'da 2 milyon TL'lik medikal malzeme çalan 2 hırsız tutuklandı

Malatya'da 2 milyon TL'lik medikal malzeme çalan 2 hırsız tutuklandı 2 milyon TL değerinde olan medikal malzeme yüklü konteyneri çalan hırsızlar, esnafın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanırken, konteyner sahibine teslim edildi.