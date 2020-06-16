Malatya’da 2 ton sahte içki bulundu

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton sahte boğma rakı ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

2 TON SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda sahte el yapımı boğma rakı yapımında kullanılan 100 litrelik bakır damıtma kazanı, soğutucu olarak kullanılan 60 litrelik bidon, 1 adet alkol ölçer aparatı, değişik ebatlarda 3 adet hortum, 100 gram poşetler içerisinde 145 paket maya besini, 1 adet dalgıç pompası, 4 adet 500 litrelik bidon, 1 adet 50 litrelik bidon, 300 adet 0.5 litrelik pet şişede olmak üzere toplam 2 ton sahte rakı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş.’ye ’5607 Sayılı Kanun’a muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı.