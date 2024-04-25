23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şiddet olayı yaşandı.
Malatya'da Pütürge Yatılı Bölge Okulu'nda yaşanan olayda, belediye personeli Mustafa H., okuldaki etkinlikleri görüntülemek için drone çekimi yapmak istedi.
Balon drone'un üzerine düşünce öfkelendi
Mustafa H., drone'u hazırladığı sırada etkinliklere katılan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'nin elindeki balon, drone'un üzerine düştü.
Duruma sinirlenen Mustafa H., Talha Ş.'yi tekmelemeye başladı.
Aile şikayetçi oldu
Çevredekilerin araya girmesi ile Mustafa H. sakinleşirken, Talha Ş.'nin durumu anlatması üzerine ailesi darp raporu alarak şikayetçi oldu.
O anlar anbean kamerada
Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda darbedilen çocuk yere yığılırken, olayı gören olan diğer çocuklar ise Mustafa H.'ye tepki gösterdi.
Ayrıca, Talha Ş.'nin arkadaşları tarafından ayağa kaldırıldığı da görüntülerde yer aldı.
Serbest kaldı
Hastaneden darp raporu alınan Talha Ş.,'nin ailesinin şikayeti üzerine, Mustafa H. gözaltına alındı.
Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Mustafa H., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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