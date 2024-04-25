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Malatya'da 23 Nisan etkinliğinde drone sahibinin öğrenciye saldırdığı anlar

Malatya'da 23 Nisan etkinliğinde drone sahibinin öğrenciye saldırdığı anlar İlkokul 3. sınıf öğrencisinin elindeki balon uçarak drone'a temas edince, drone operatörü tarafından tekmelendi. Olayla ilgil soruşturma başlatılırken o anların da görüntüsü ortaya çıktı.