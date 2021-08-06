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- Malatya'da 2,5 ton kuru kayısı çaldılar
Malatya'da 2,5 ton kuru kayısı çaldılar
Akçadağ ve Yeşilyurt ilçesinde, 2,5 ton kuru kayısı çalan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 06.08.2021 - 17:27
Malatya’nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı kayısı hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
84 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 4 şüpheliyi tespit eden jandarma, belirlenen adreslere operasyon yaptı.
BİRİ TUTUKLANDI, KAYISILAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Evlerde yapılan aramalarda; 2,5 ton kuru kayısı, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayısılar ise sahiplerine teslim edildi.