Pütürge'de meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Malatya Valisi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

Malatya, 4.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

AFAD'a göre, depremin merkez üssü Pütürge olarak kaydedildi.

MALATYA'DA DEPREM

Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa gibi çevre illerden hissedilen sarsıntı, saat 11.27'de yerin 6.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KISA SÜRELİ PANİK

Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Kısa süreli paniğe yol açan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem ViDEO





MALATYA VALİSİ: OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

Malatya'daki deprem Adıyaman'da hissedildi ViDEO





"VATANDAŞLARDA TEDİRGİNLİK SÖZ KONUSU"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremi şiddetli hissettiklerini belirten Gürkan, şunları söyledi:

"Bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir haber almadık. İlgili ekiplerimizi de bölgeye yönlendirdik. Oraya giden arkadaşlarımızdan da aynı bilgiyi aldık. Sadece vatandaşlarda bir tedirginlik söz konusu.

"DEPREME DAYANIKLI YAPI STOKLARI OLUŞTURMALIYIZ"

Temennimiz bir daha yüksek büyüklükte deprem olmaması. Yerel yöneticiler olarak bizler de depreme dayanıklı yapı stoklarını oluşturmalıyız. Depreme dayanıksız yapıların da dönüşümünü sağlama noktasında hızlıca çalışma yapmamız gerekiyor."

"GERİLİM BATIYA DOĞRU AKTARILIYOR"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Şükrü Ersoy, Habertürk'te katıldığı yayında, "Bir önceki depremin ucu, kırılan fayın ucu Pütürge'de bitmişti." bilgisini paylaştı.

Ersoy, "Bundan sonra gerilimin Doğu Anadolu fayı üzerinden batıya doğru aktarıldığını yer bilimciler söylemişti." diye konuştu.