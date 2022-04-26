Petrol
102.81
0.64%
Euro
15.83
-0.01%
Dolar
14.78
0.11%
Altın
905.13
0.35%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
603.123
5.19%
BTXN Coin
21.24
4.68%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri

    Aşırı hız yapan iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • 26.04.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç, Göçer Sokak'ta çarpıştı.

    Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı.

    İHA’nın haberine göre yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazanın görüntüleri

    Feci kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde süratli olan araçların çarpışmanın şiddeti ile savruldukları görülüyor.

    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri VİDEO

    Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri #1


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü
    Gündem

    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü

    Esenyurt'ta 'karakolda ölüm' davasında polis tahliye edildi
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta 'karakolda ölüm' davasında polis tahliye edildi

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir