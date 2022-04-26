Aşırı hız yapan iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde seyir halinde olan M.K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç, Göçer Sokak'ta çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı.

İHA’nın haberine göre yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın görüntüleri

Feci kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde süratli olan araçların çarpışmanın şiddeti ile savruldukları görülüyor.

Malatya’da 5 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri VİDEO

