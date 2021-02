Malatya’da 8 sokak köpeği kadına saldırdı

Çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden kadın, evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kadına hastanede 18 dikiş atıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde kızının kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında bir anda 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Önce Yeşil'in yanına yaklaşan köpekler, daha sonra ısırmaya başladı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen Yeşil, defalarca ayağa kalkmaya çalıştı ancak bir türlü yapamadı.

EVİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Uzun süre direnen Yeşil’in yardımına çevredekiler koştu. 8 köpek Yeşil'in vücudunun çeşitli bölgelerini ısırırken, talihsiz kadın vatandaşlar tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Yeşil, evinde kontrol altına alındı.

Malatya'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı İZLE

“AYAKTA DURAMIYORUM”

Yürümekte zorluk çeken 3 çocuk annesi Saime Yeşil, olay anını şöyle anlattı:

"Okula gidecektim kızımın kitaplarını almaya. Buradan aşağıya inerken 8 tane köpeğin saldırısına uğradım. Boğuştum boğuştum durdum. Biri kafamdan, biri bacağımdan, biri omuzumdan, her biri bir yandan tuttu. 3 kere ben kalkmaya çalıştım, 3 kere beni altına aldılar. Her tarafım ezik ve yara, her tarafım dikişli ayakta duramıyorum. Son anda vatandaşlar koştu. Durumum iyi değil, her yerim dikişli.

“KIZIMA DA SALDIRDILAR”

Aradı doktor, yine gidip aşımı vuracağım, yine pansuman yaptıracağım. Oturup kalkamıyorum. Allah'tan orada kalbim durmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Yarın bir gün okullar açıldığı zaman bu çocuklarımı nasıl göndereceğiz okula? O gün kızım da staja gittiği zaman ona da saldırdılar. Çocuk geldi eve eli ayağı titriyor. Bir önlem alınmasını istiyorum belediyelerimizden, gelip toplasınlar. Şikayetçi oldum."