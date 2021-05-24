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    Malatya'da 9 araç birbirine girdi: 21 yaralı

    İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 21 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 12:58
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    Malatya'da 9 araç birbirine girdi: 21 yaralı

    Malatya-Kayseri yolu Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı.

    Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YARALANAN 21 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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