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    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

    Husumetli akrabalar arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:20
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    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı

    Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında öğle saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavgada, taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan Edip Ç., Recep Ç. ve Rıraf Ç., ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı #1

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavgaya karışan İrfan Ç., İsmet Ç., Ömer Ç., Serhat Ç. ve Ferhat Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı VİDEO

    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı #2

    Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı #3

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