Husumetli akrabalar arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında öğle saatlerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Edip Ç., Recep Ç. ve Rıraf Ç., ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışan İrfan Ç., İsmet Ç., Ömer Ç., Serhat Ç. ve Ferhat Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da akrabalar arasında bıçaklı sopalı kavga: 3 yaralı VİDEO

