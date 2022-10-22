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- Malatya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı
Malatya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı
Malatya’da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağını bıçakla yaraladı.
- 22.10.2022 - 00:19
Malatya'da saat 21.00 sıralarında Kent Merkezi Hürriyet Parkı içerisinde, ortak oldukları ileri sürülen H.Ö. ile V.K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Bıçakla yaraladı
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda V.K., bıçakla H.Ö.'yü yaralarken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs şüpheli birlikte iş yaptıklarını olayın ise alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını belirtti.
Şüpheli aranıyor
İHA'nın haberine göre, ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.