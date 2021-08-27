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    Malatya'da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı

    Malatya’da iki apartmanın arasında bulunan çardak alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alevler apartmanlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 20:06
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    Malatya'da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı

    Malatya'nın Battalgazi ilçesi, Başharık Mahallesi Deva Sokak'ta meydana gelen yangında sokak üzerinde bulunan iki apartman arasındaki çardak bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı.

    YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, apartmanların dış cephelerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    Yangında çardak kullanılmaz hale gelirken, iki apartmanın dış cephelerinde maddi hasar ve bir iş yerinin iki kliması kullanılmaz hale geldi.

    "KASTEN Mİ YAKTILAR, ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI MI BİLMİYORUZ"

    Alevlerin apartmanlara sıçramamasıyla faciadan dönüldüğünü dile getiren Osman Aslan, “Binaların arasındaki çardak yanmış. Kasten mi yaktılar, elektrik kontağından çıktı mı bilmiyoruz. Binanın tamamı yanabilirdi, iki blok bina yanında iş yeri filan var. LPGL’li araçlar çok yakındaydı, büyük bir faciadan dönüldü. Çok şükür” dedi.

    Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlattı.

    Malatya da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı #1

    Malatya da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı #2

    Malatya da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı #3

    Malatya da alevler apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı #4

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