Malatya'da alkollü hasta, sağlık çalışanlarına saldırdı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine gelen alkollü Hasan A., kendisine müdahale etmek isteyen doktor ile sağlık görevlisine saldırdı. Hasan A. gözaltına alındı.

Malatya'da alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren Hasan A., arkadaşları tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine getirildi.

Bir süre sonra kendine gelen Hasan A., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru Abdullah Ercan ile acil servis koordinatörü Yunus Karayılan'a saldırdı.

DOKTORUN KOLU ÇATLADI

Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor Abdullah Ercan ile darbedilen koordinatör Yunus Karayılan tedaviye alındı.

Saldırgan Hasan A., olaya midahale eden polisler tarafından gözaltına alındı.

BAŞHEKİMDEN TEPKİ

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Açıklama yapan Deniz, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darbedildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.