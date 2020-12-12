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    Malatya'da annesini rehin alan genci polis ikna etti

    Annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
    • AA
    • 12.12.2020 - 17:30
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    Malatya'da annesini rehin alan genci polis ikna etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan A.D., henüz öğrenilemeyen bir nedenle annesi N.S.'yi evde rehin aldı.

    Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

    A.D., olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası eyleminden vazgeçerek teslim oldu. Gözaltına alınan A.D. emniyete götürüldü.

    Malatya da annesini rehin alan genci polis ikna etti #1

    Malatya da annesini rehin alan genci polis ikna etti #2

    Malatya da annesini rehin alan genci polis ikna etti #3

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