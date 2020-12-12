Malatya'da annesini rehin alan genci polis ikna etti

Malatya'da annesini rehin alan genci polis ikna etti

Annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde yaşayan A.D., henüz öğrenilemeyen bir nedenle annesi N.S.'yi evde rehin aldı.

Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

A.D., olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası eyleminden vazgeçerek teslim oldu. Gözaltına alınan A.D. emniyete götürüldü.