Euro
15.0882
-0.94%
Dolar
13.5192
-0.96%
Altın
777.5830
-1.33%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
513.339
1.56%
BTXN Coin
31.75
3.62%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Malatya'da annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

    Bayram Yılmaz, eşiyle tartıştığı sırada eve gelen oğlu Musap Yılmaz tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Oğul Yılmaz, polis ekiplerince gözaltına aldı.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 20:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Malatya'da annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü

    Malatya'da, Bayram Yılmaz, eşi ile tartışmaya başladı.

    Dışarıda bulunduğu sırada bağrışma seslerini duyan Yılmaz çiftinin oğlu Musap Yılmaz, eve girerek tartışmaya dahil oldu.

    BABASINI VURDU

    Öfkelenen Musap Yılmaz, henüz nerden aldığı belirlenemeyen önceden eve getirdiği av tüfeği ile babasına ateş açtı.

    Baba Yılmaz, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Babasını öldüren Musap Yılmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alınarak merkeze götürüldü. Bayram Yılmaz ise olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü #1

    Malatya da annesiyle tartışan babasını tüfekle öldürdü #2


    Görüş Bildir