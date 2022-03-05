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Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü

Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü

Kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü genç sürücü ile yanındaki kadın, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.