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- Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü
Malatya'da araç şarampole devrildi: 2 ölü
Kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada sürücü genç sürücü ile yanındaki kadın, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 05.03.2022 - 09:15
Malatya-Sivas kara yolunun Hekimhan Tüneli çıkışında Uğur Kara (28) yönetimindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE CAN VERDİ
Kazada araçta sıkışan Uğur Kara ve yanında yolcu olarak bulunan Belkıse Deniz'in (24), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İki kişinin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.